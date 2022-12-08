شاب يرتكب مخالفات بسيارة صديقه قيمتها 62 ألف درهم في يوم واحد

وقال الشاب شارحًاً لدعواه بأن المشكو عليه استعمل مركبة من نوع "رنج روفر" موديل 2014 بدون إذنه، وارتكب بها في ذلك اليوم مخالفات مرورية، بالإضافة إلى تسببه بأضرار بالمركبة وممتلكات الآخرين، بسبب إهماله ورعونته، مشيراً إلى أنه قام بفك حجز المركبة وإلغاء التعميم إلا أنه تفاجأ بوجود مخالفة طيش وتهور بقيمة 55,000 درهم، بالإضافة إلى مخالفات أخرى على المركبة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات.