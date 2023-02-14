أب يروي مأساته جرّاء زلزال سوريا

وبكثيرٍ من الحزن والحرقة يروي والد حسين، عن مجريات تلك اللحظات، وكيف عاشها مع عائلة ابنه قبل أن تفارق الحياة، ويقول: "كنا في منزلنا القريب من منزل ابننا حسين عند حدوث الزلزال، وخرجنا على عجلٍ من المنزل لنجد منزل حسين قد تهدم".