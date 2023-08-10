فيديو قطار فائق السرعة يمر بقطار عادي في الصين.. شاهد الفرق!

وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فإن "قطار فوكسينغ الرصاصة" جزء من سلسلة من القطارات الصينية، وبدأ مشروع إنشاء القطار في 2012، وتم الانتهاء من التصميمات في سبتمبر 2014، وتم إنتاج أول قطار في 30 يونيو 2015.