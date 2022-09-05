مركبة الـ3 دمى.."ناسا": تأجيل إطلاق الصاروخ لن يؤخر الهبوط على القمر!

يذكر أن "ناسا" أعلنت ربيع عام 2019 أن برنامج هبوط رواد الفضاء على القمر يضم 3 مراحل، حيث ستطلق أولًا مركبة "أوريون" غير المأهولة التي ستقوم ببضع دورات حول القمر وتعود إلى الأرض.، ثم ستدور حول القمر عام 2024 "أوريون" المأهولة، وتعوّل "ناسا" عام 2025 على إيصال رواد الفضاء إلى القمر، ثم إرسالهم إلى المريخ منتصف الثلاثينيات.