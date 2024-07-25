حصيلة كارثة انزلاق التربة بإثيوبيا قد ترتفع إلى 500 قتيل

ارتفعت حصيلة انزلاق التربة اليوم الخميس في جنوب إثيوبيا إلى 257 قتيلا وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.
وبحسب المنظمة الدولية قد ترتفع حصيلة القتلى إلى 500 قتيل، بعدما أفادت السلطات المحلية في إثيوبيا قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلا، بينهم 148 رجلا و81 امرأة بحسب إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا، على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ووقعت الكارثة وفق وكالة فرانس برس جراء هطول أمطار غزيرة صباح الإثنين الماضي.
وتشيع الانزلاقات الطينية خلال موسم الأمطار في إثيوبيا، الذي يبدأ في يوليو، ومن المتوقع أن يستمر حتى منتصف سبتمبر.