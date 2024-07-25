حصيلة كارثة انزلاق التربة بإثيوبيا قد ترتفع إلى 500 قتيل

وبحسب المنظمة الدولية قد ترتفع حصيلة القتلى إلى 500 قتيل، بعدما أفادت السلطات المحلية في إثيوبيا قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلا، بينهم 148 رجلا و81 امرأة بحسب إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا، على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.