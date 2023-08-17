الأردن.. أطلق النار باحتفالات الثانوية العامة فأصاب رأس طفلة

لا تزال مآسي إطلاق النار في الاحتفالات تتواصل في بعض الدول العربية؛ فقد أعلن الأمن الأردني، الأربعاء، القبض على شخص أطلق النار ضمن الاحتفالات المصاحبة لظهور نتائج الثانوية العامة في البلاد؛ فأصاب طفلة في مدينة جرش شمالي المملكة.