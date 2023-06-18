خلال الأيام الثلاثة الماضية.. موجة الحر الشديدة تقتل وتصيب 500 شخص بالهند

وقال جايانت كومار كبير المسؤولين الطبيين في باليا وفق "روسيا اليوم": إن "جميع الذين نُقِلوا إلى المستشفيات كانوا يعانون من بعض الأمراض، وتفاقمت حالتهم تحت الحرارة الشديدة". وقال إن معظم الوفيات نجمت عن نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو إسهال.