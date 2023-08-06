بعد حصوله على المركز الأول بالثانوي العام.. معلم مصري يهدي طالبًا سيارة بمليون جنيه

ونقلت الصحيفة عن "م. أ": أنه كعادته قرر الأسبوع الماضي مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، مكافأة الطلاب الأوائل الذين درسوا معه طيلة العام، وأن قيمة الجائزة سيارة فارهة يتخطى سعرها المليون جنيه، ويقول "م. أ": "عملنا فلترة، وكان في 3 طلاب درسوا معي جاء ترتيبهم من أوائل الثانوية العامة علمي علوم، وقد وقع الاختيار على (محمود) لأنه الأعلى مجموعا فيهم في الثانوية العامة، وهو الذي فاز بالسيارة، والثاني والثالث لهم هدايا قيمة أيضًا"، لكن المعلم لم يعلن عنها.