بعد حصوله على المركز الأول بالثانوي العام.. معلم مصري يهدي طالبًا سيارة بمليون جنيه

عادت الأفراح مجددًا داخل منزل الطالب المصري، محمود محمد عبدالفتاح، الحاصل الأول على الثانوية العامة شعبة العلمي علوم، بمركز البداري محافظة أسيوط، جنوبي مصر، وذلك بعد علمه بفوزه بسيارة فارهة يتخطى ثمنها المليون جنيه.
وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فأمس السبت، اليوم، أعلن "م. أ"، معلم مادة الجيولوجيا بمحافظة كفر الشيخ، شمالي مصر، تقديم جائزة للطالب محمود محمد عبدالفتاح، وهي سيارة فارهة يتخطى ثمنها مليون جنيه، تقديرًا لجهوده وترتيبه على مستوى الجمهورية.
ونقلت الصحيفة عن "م. أ": أنه كعادته قرر الأسبوع الماضي مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة، مكافأة الطلاب الأوائل الذين درسوا معه طيلة العام، وأن قيمة الجائزة سيارة فارهة يتخطى سعرها المليون جنيه، ويقول "م. أ": "عملنا فلترة، وكان في 3 طلاب درسوا معي جاء ترتيبهم من أوائل الثانوية العامة علمي علوم، وقد وقع الاختيار على (محمود) لأنه الأعلى مجموعا فيهم في الثانوية العامة، وهو الذي فاز بالسيارة، والثاني والثالث لهم هدايا قيمة أيضًا"، لكن المعلم لم يعلن عنها.
وحسب الصحيفة فقد ولد الطالب محمود محمد عبدالفتاح بقرية الكوم الأحمر بمركز البداري محافظة أسيوط، وحصد المركز الأول بالثانوية العامة شعبة علمي علوم، حيث حصل على مجموع 403 درجات من 410، وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أول من أبلغه بالنتيجة.
وعن سر تفوقه، أكد "محمود" أنه لم يخصص وقتًا ثابتًا للمذاكرة، لكنه وضع هدفًا وحاول تحقيقه.
وأوضح أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الأسئلة التي كانت تميز الطالب المتميز.
وقد وضع كلية الطب هدفًا له، إذ يأمل في الالتحاق بقسم القلب والأوعية الدموية.