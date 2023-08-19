بالفيديو: سيلفي مع الصاروخ.. مشهد مروع قبل لحظات من وقوع الكارثة في "تشيرنيهيف" الأوكرانية

بينما كانت تتهيأ امرأة لالتقاط صورة في وسط مدينة تشيرنيهيف، باغت صاروخ باليستي ضخم مبنى خلفها محدثًا دمارًا بالغًا في المدينة التي تقع في شمال أوكرانيا على الحدود مع بيلاروسيا.
ووثق مقطع الفيديو القصير الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له "تشيرنيهيف"، أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة ما يناهز نحو 110 آخرين من بينهم أطفال.
ويظهر في الفيديو فتاة تستعد لالتقاط صورة قبل لحظات قليلة من سقوط الصاروخ على مبنى خلفها، وتصاعد سحابة اللهب والدخان قبل انقطاع المقطع المرعب.
ووفقًا لوسائل إعلام، فقد تضررت ساحة رئيسة، ومبنى جامعي، ومسرح في الهجوم الدموي، كما سقط أطفال ما بين قتلى وجرحي، كانوا في طريقهم إلى الكنيسة؛ للاحتفال بأحد الأعياد الدينية.
ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو قصيرًا يظهر السيارات التالفة والساحة المليئة بالحطام، وحجم الأضرار الواقع، ملقيًا باللوم على روسيا.
وكتب "زيلينسكي" على صفحته بمنصة إكس "تويتر سابقًا": "هذا ما يعنيه العيش بجانب دولة إرهابية. هذا ما نوحد العالم كله ضده".
مضيفًا: "ضرب اليوم صاروخ روسي قلب مدينة تشيرنيهيف. حولت روسيا يوم السبت العادي إلى يوم للألم والخسارة".
وتابع: "إنني أحث العالم على الوقوف في وجه الإرهاب الروسي، وتزويد أوكرانيا بأدوات إضافية لحماية الحياة.. لكي تنتصر الحياة، يجب أن تخسر روسيا هذه الحرب".