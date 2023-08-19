بالفيديو: سيلفي مع الصاروخ.. مشهد مروع قبل لحظات من وقوع الكارثة في "تشيرنيهيف" الأوكرانية

ووفقًا لوسائل إعلام، فقد تضررت ساحة رئيسة، ومبنى جامعي، ومسرح في الهجوم الدموي، كما سقط أطفال ما بين قتلى وجرحي، كانوا في طريقهم إلى الكنيسة؛ للاحتفال بأحد الأعياد الدينية.