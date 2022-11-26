فيديو طريف.. ما فعله هذا الثعبان لا يخطر على بال

كشف فيديو طريف عن أغرب ما يمكن أن يقوم به ثعبان، حين أمسك بفردة شبشب في فمه وهرب بها؛ بينما تبدو أصوات من بعيد وهي تضحك وتصرخ، كأنها تُطالب الثعبان اللص بإعادة المسروقات.