فيديو طريف.. ما فعله هذا الثعبان لا يخطر على بال

كشف فيديو طريف عن أغرب ما يمكن أن يقوم به ثعبان، حين أمسك بفردة شبشب في فمه وهرب بها؛ بينما تبدو أصوات من بعيد وهي تضحك وتصرخ، كأنها تُطالب الثعبان اللص بإعادة المسروقات.
وحسب صفحة "نيوز ووتش" على موقع يوتيوب؛ فقد نشر ضابط خدمة الغابات الهندية بارفين كاسوان، الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويظهر في الفيديو الطريف، ثعبان يمسك بنعل مطاطي وينزلق بعيدًا رافعًا رأسه عاليًا، حتى يختفي بين الحشائش الكثيفة.
وقد أثار الفيديو الطريف ضحك كل من شاهده، ودهشتهم من سلوك الثعبان، وقال "كاسوان" ناشر الفيديو: "أتساءل ما الذي سيفعله هذا الثعبان بهذا الشبشب المطاطي، فالثعبان ليس لديه أرجل".
وأشار "كاسوان" إلى أن مكان وزمان الفيديو غير معروفين.