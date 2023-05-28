إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

وتتجه الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبًا إلى مطار بكين الدولي. وأظهرت لقطاتٌ بثتها وسائل إعلام حكومية، عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادًا لركوب الطائرة.