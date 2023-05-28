إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" في رحلتها التجارية الأولى التي تُمَثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال. وأظهرت لقطاتٌ إقلاعَ رحلة شركة "إيسترن إيرلاينز" الصينية رقم "إم يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي.
وتتجه الطائرة التي تقل أكثر من 130 راكبًا إلى مطار بكين الدولي. وأظهرت لقطاتٌ بثتها وسائل إعلام حكومية، عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادًا لركوب الطائرة.
واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليًّا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية. وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينج 737 ماكس" و"إيرباص إيه 320".
ويتم تصنيع الطائرة من قِبَل شركة الطيران التجاري الصينية "كوماك" المملوكة للدولة، ولكن الكثير من مكوناتها تأتي من خارج البلاد. واعتبارًا من الاثنين، ستطير "سي 919" بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية بحسب "الفرنسية".
وتم تسليم الطائرة الأولى من طراز طسي 919" ضيقة البدن التي تتسع لـ164 راكبًا، رسميًّا إلى شركة "إيسترن إيرلاينز" في ديسمبر.