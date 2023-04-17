دفاعًا عن صغيرها.. فيديو الصراخ والرعب: هذا ما فعلته أنثى فيل بتمساح ضخم

وما هي إلا لحظات، حتى نسمع صراخ الأم وهي تدق بأقدامها الضخمة تمساحًا عملاقًا كان يرقد تحت الماء منتظرًا فرصة الانقضاض على أي فريسة، رفع التمساح رأسه فوق الماء، وتحرك بسرعة للهروب من بين أقدام الأم التي كانت تضرب بعنف وقوة قاتلة، وهي تحمي صغيرها في نفس اللحظة.