الإعصار "لي" يصل إلى كندا ويتسبب في انقطاع الكهرباء

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث نشراته: إن "لي" يتحرك شمالًا بعد وصوله إلى البر في لونج آيلاند، وهي جزيرة صغيرة جنوب غربي هاليفاكس، السبت. وذكر خبراء أرصاد جوية أن الإعصار الذي ما زال قويًّا محملًا برياح تصل في سرعتها القصوى إلى 100 كيلومتر في الساعة وقد تزيد.