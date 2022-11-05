قفزة ضخمة في عدد المنتفعين من بنوك الطعام الألمانية.. منذ بداية العام

وأضاف: حجم التبرعات الغذائية آخذ في الانخفاض، وحوالي ثلث بنوك الطعام قد وصل إلى الحد الأقصى من طاقتها؛ مما يعني أنها اضطرت إلى فرض قيود على قبول منتفعين جدد، وقد كان الاضطرار إلى إبعاد المعوزين الجدد مرهقًا نفسيًّا للمتطوعين.