حول العالم في صورة: "حرب بلا خاسر".. بلدة إسبانية تصطبغ باللون الأحمر.. ما السبب؟

وشارك عشرات الآلاف من السياح في المعارك الطريفة، مستخدمين نحو 120 طناً من الطماطم، وتقاذفوا الثمرات الحمراء في لحظات من المرح واللهو، فتحولت الشارع إلى بحر من عصير الطماطم الحمراء في تقليد سنوي معتاد.