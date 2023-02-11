طرده صاحب العقار قبل أيام من الزلازل.. الآن يتشاركان نفس الخيمة

روى أحد السوريين الناجين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين الماضي؛ قصة نجاته مع أسرته، وموقفه من صاحب العقار الذي يسكن فيه قبل الزلزال وبعده.