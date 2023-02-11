طرده صاحب العقار قبل أيام من الزلازل.. الآن يتشاركان نفس الخيمة

روى أحد السوريين الناجين من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، يوم الاثنين الماضي؛ قصة نجاته مع أسرته، وموقفه من صاحب العقار الذي يسكن فيه قبل الزلزال وبعده.
وظهر الأب السوري ومعه طفلاه داخل إحدى الخيم، موضحًا أن صاحب المنزل طرده قبل 3 أيام من الزلزال، وألقى بأغراضه في الشارع، بسبب تأخُّره في دفع الإيجار لمدة 3 أشهر نتيجة عدم حصوله على عمل رغم البحث والمساعي.
وأضاف، وفق ما نقلته صحيفة "الخليج" الإماراتية: أنه نصب خيمة في الشارع لتحميه مع أطفاله الصغار من البرد الشديد، ليحدث الزلزال وتأتي المفارقة بأن ينهدم العقار، ويأتي صاحبه الذي طرده قبل أيام ليتقاسم معه خيمته.
وأكد أنه لا يعاير صاحب المنزل بالأمر؛ فالجميع تأثّروا بالكارثة، لكنه وجه نصيحة في نهاية قصته للجميع بعدم التكبر؛ لأن "الله أكبر"، وقادر على تغيير الحال لنقيضه في ثوانٍ معدودة.