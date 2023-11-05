صاحب مبدأ "دع الفقير يأكل".. من هو "أبو شادي" الذي أحزن مقتلُه أهالي غزة

وأوضح أن "أبو شادي معروف في حي الزيتون منذ أكثر من 40 عامًا، وكان الناس يقفون على محله بالطوابير للحصول على أشهى الحلويات دون أن يشغلوا بالهم بثمنها؛ لأنه كان يرضى بأي مبلغ يدفعه له الزبون، أو حتى إذا لم يدفع فلا مشكلة".