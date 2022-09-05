"الفيدرالي الأمريكي" يوافق على تعيين مشرف قضائي خاص بقضية "وثائق ترامب"

وافقت قاضية فيدرالية أمريكية، الاثنين، على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.