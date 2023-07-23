إجلاء 30 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية

وقال حاكم منطقة جنوب بحر إيجة جورج هادزيماركوس: "إن عملية الإجلاء التي ما زالت جارية، أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق؛ مضيفًا أن الهدف هو حماية الأرواح".