إجلاء 30 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة رودس اليونانية

تم إجلاء 30 ألف شخص أمس إلى مناطق وأماكن آمنة بسبب حرائق الغابات المستعرة في جزيرة رودس اليونانية منذ عدة أيام.
ونُقِل السياح وبعض السكان إلى الصالات الرياضية والمدارس ومراكز المؤتمرات بالفنادق على الجزيرة؛ بينما يكافح رجال الإطفاء الحريق.
وقال حاكم منطقة جنوب بحر إيجة جورج هادزيماركوس: "إن عملية الإجلاء التي ما زالت جارية، أعاقتها الحرائق التي قطعت بعض الطرق؛ مضيفًا أن الهدف هو حماية الأرواح".
ونُقِل عن مسؤول ببلدية رودس أن خفر السواحل والقوات المسلحة وموظفين محليين، استخدموا عشرات الحافلات للمساعدة في نقل الناس بعيدًا عن الحرائق.