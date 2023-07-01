مأساة على ممشى كهربائي بمطار بانكوك.. ولقطات صادمة لبتر ساق مسافرة

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كانت المرأة البالغة من العمر 57 عامًا تستعدّ للصعود على رحلة الطائرة من مطار دون موينغ في بانكوك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية، صباح الخميس الماضي، في مبنى الركاب 2 بالمطار، حين وقع الحادث الغريب، فقد تعثرت المرأة في حقيبتها الوردية اللون، قبل أن تجر الحقيبة ساقها اليسرى إلى الآلة الموجودة في نهاية المشغل.