مأساة على ممشى كهربائي بمطار بانكوك.. ولقطات صادمة لبتر ساق مسافرة

كشفت لقطات صادمة عن حادث مأساوي تعرّضت له امرأة تايلاندية في مطار بانكوك، بعدما علقت ساقها في آلة تحريك ممشى كهربائي، واضطرّ المسعفون إلى بتر الساق لإنقاذها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كانت المرأة البالغة من العمر 57 عامًا تستعدّ للصعود على رحلة الطائرة من مطار دون موينغ في بانكوك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية، صباح الخميس الماضي، في مبنى الركاب 2 بالمطار، حين وقع الحادث الغريب، فقد تعثرت المرأة في حقيبتها الوردية اللون، قبل أن تجر الحقيبة ساقها اليسرى إلى الآلة الموجودة في نهاية المشغل.
وحدثت فوضى بين الركاب المذعورين وهم يحاولون إيقاف تشغيل مفتاح الطوارئ؛ حيث استمرّت الآلة في تمزيق عضلات الطرف والأوتار والعظام، قبل أن يتم إيقاف المحرك.
وفي نهاية المطاف اضطرّ فريق طبي هناك إلى قطع ساق المرأة اليسرى من فوق الركبة؛ وفقًا لمسؤولي المطار. ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى بوميبول أدولياديغ في العاصمة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ.
وقال الفريق الطبي في المستشفى: إنها أُرسلت في البداية إلى كارون؛ حيث قيل لها إنهم لا يستطيعون إعادة ربط ساقها، لكن المرأة طلبت نقلها إلى مستشفى آخر لتقييم الاحتمال.
وأمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث، وكانت هناك حقيبة سفر ملقاة بالقرب منها تفتقد عجلتين، وشوهدت الألواح الصفراء التي تشبه المشط مقطوعة من حيث تغطي عادةً حافة الحزام حيث ينتهي الممشى المتحرك؛ حسب "العربية. نت".
في غضون ذلك تم إغلاق الممشى الأوتوماتيكي للحركة أثناء قيام فريق هندسي بإجراء عمليات تفتيش وفحوصات أمنية. وقال مطار دون موينغ في بيان: "زارت مديرة مطار دون موينغ وإدارته المريضة لمتابعة العلاج.. ويشعر مطار دون موينغ بحزن عميق جراء الحادث ومستعدّ لتحمل المسؤولية بشكل كامل، وكذلك رعاية النفقات الطبية والتعويضات"، وقال المطار: إن الرحلات الجوية لم تتأخر بسبب الحادث.
وتم افتتاح مطار دون موينغ الدولي "DMK" الذي يخدم بانكوك في عام 1914، ولكن تم استبداله بمطار سوفارنابومي الدولي الجديد "BKK" في ضواحي المدينة في عام 2006.
وقال مدير المطار: إن الممرّ تم تصنيعه من قبل شركة هيتاشي اليابانية، وتم تركيبه في عام 1996، مضيفًا أن هناك خطة لطلب ميزانية لتغيير طراز جديد في عام 2025.
في عام 2019 تضرّر حذاء أحد الركاب بعد أن علق في ممر المطار المتحرك في المبنى رقم 1، وأصدر المطار بيانًا بعد ذلك قال فيه: إن الممر المعيب تم إصلاحه وإعادة فتحه في غضون ساعة تقريبًا.