بيرو.. الشرطة تداهم منزل الرئيسة بحثًا عن ساعات "روليكس"

وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرًا في عملية الدهم، بحثًا عن ساعات من ماركة "روليكس"، لم تصرح عنها بولوراتي. وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".