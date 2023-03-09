من المقهى إلى الحمام.. خليجية وزوجها يستوليان على سيارة بطريقة غريبة في الإمارات

وأوضح أنه نقل السيارة من دبي إلى رأس الخيمة مكان وجود المدعى عليها وزوجها، والتي أبلغته بأنه تم تحويل المبلغ إلى حسابه المصرفي عبر التطبيق الذكي، إلا أنه يستغرق ثلاث ساعات حتى يظهر على حسابه، وعند وصوله إلى المكان المتفق عليه برأس الخيمة شاهد المدعى عليها وزوجها الذي أظهر له رسالة التحويل، ولكن مع سرعة الموقف لم يشكّ بأن الرسالة مفبركة، وتم الاتفاق على الانتظار لحين إيداع المبلغ في حسابه، والتأكد من تحويله.