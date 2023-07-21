حريق جديد يندلع في تونس والأسباب مجهولة

اندلع مساء الخميس حريقٌ بجبل بلوطة المتاخم لجبل السرج جنوب ولاية سليانة، وتجري الآن عمليات التدخُّل من قِبل وحدات الحماية المدنية وإدارة الغابات للسيطرة على الحريق، وللإشارة فإنّ أسباب اندلاع هذا الحريق لا تزال مجهولة، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وذكر المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحريق أتى على نحو هكتار من الأشجار الغابية والأعشاب الجافة، لافتاً إلى أنه تمّ تسخير 4 وسائل تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بسليانة، و4 شاحنات تابعة للإدارة الجهوية للغابات.
هذا وطلبت السلطات الجزائرية من رعاياها الراغبين في دخول تونس لأغراض غير استعجالية تأجيل سفرهم -مؤقتاً- إلى حين تراجع الحرائق في منطقة ملولة، حسبما أعلنته ولاية الطارف الحدودية مع تونس.
وقال بيان للولاية، إنه تبعا لحريق الغابة الذي تمّ تسجيله بالقرب من المعبر الحدودي أم الطبول ببلدية السوارخ، داخل التراب التونسي، تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات، منها وضع تشكيل مختلط (حماية مدنية ومصالح الغابات) مدعم للمعبر الحدودي أم الطبول مشكّل من 11 شاحنة إطفاء و30 "عون"، إضافة إلى سيارتَي إسعاف.
وقبل ذلك، تم تحويل حركة المسافرين المغادرين من وإلى تونس عبر المعبر الحدودي أم الطبول ملولة، إلى المعبر الحدودي العيون عين دراهم، وسبق أن قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، البارحة، غلق المعبر الحدودي بملولة وقتياً كإجراءٍ وقائي، وتحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من معتمدية عين دراهم، وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة الذي اندلع منذ مساء الثلاثاء.