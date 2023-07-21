حريق جديد يندلع في تونس والأسباب مجهولة

وقبل ذلك، تم تحويل حركة المسافرين المغادرين من وإلى تونس عبر المعبر الحدودي أم الطبول ملولة، إلى المعبر الحدودي العيون عين دراهم، وسبق أن قررت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة، البارحة، غلق المعبر الحدودي بملولة وقتياً كإجراءٍ وقائي، وتحويل حركة العبور إلى المعبر الحدودي ببوش من معتمدية عين دراهم، وذلك بسبب اتساع رقعة حريق غابات ملولة بطبرقة الذي اندلع منذ مساء الثلاثاء.