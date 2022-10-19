الأردن.. شاهد أغرب حيلة دعائية لمقهى.. ولماذا انتهت بصاحبها إلى السجن

عقوبة متوقعة

ونقل موقع "العربية. نت" عن مصدر قانوني أردني: أن التهمة التي قد تُسنَد لمالك المقهى هي "تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت"؛ حيث يعاقب القانون الأردني بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت، أو تداوَلَها أو رَوّجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها مع علمه بتقليدها.