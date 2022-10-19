الأردن.. شاهد أغرب حيلة دعائية لمقهى.. ولماذا انتهت بصاحبها إلى السجن

حاول أحد المواطنين الأردنيين الخروج من صندوق الإعلانات التقليدية لجذب أكبر عدد من الزبائن، لمقهى جديد أراد أن يفتتحه بالعاصمة عمان؛ إلا أن السجن كان مصيره.
المقهى الواقع بالقرب من الجامعة الأردنية في العاصمة تَمَكّن من جذب الزبائن باستخدام خدعة تسويقية بشكل خارج عن المألوف.
خدعة تسويقية
الخدعة التسويقية تعتمد على رمي ورقة أمام الكافيه للزوار والزبائن، تشبه -إلى حد كبير- الورقة النقدية من فئة "الخمسين" دينارًا؛ ولكن ما إن يتم فتحها يتفاجأ الزبون بأن الورقة عبارة عن "كوبون خصم 20% على الأرجيلة وكل المشروبات لحاملها.
لن يمر مرور الكرام
وفي حين لَقِيَ الإعلان تفاعلًا كبيرًا بين الأردنيين، الذين أبدوا فيه إعجابهم الشديد بالفكرة التسويقية؛ إلا أن الخدعة التسويقية لم تمر أمنيًّا؛ حيث أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، اليوم الثلاثاء، أن معلوماتٍ وردته عن قيام مالك أحد المقاهي في العاصمة باستخدام صور لأوراق نقدية من فئة الخمسين دينارًا؛ من أجل الدعاية للمقهى وإعطاء خصومات لزبائنه.
كما أكد أنه جرى ضبط ذلك الشخص وكل الأوراق المصورة لديه، وستتم إحالته للقضاء.
عقوبة متوقعة
ونقل موقع "العربية. نت" عن مصدر قانوني أردني: أن التهمة التي قد تُسنَد لمالك المقهى هي "تقليد وترويج وحيازة أوراق البنكنوت"؛ حيث يعاقب القانون الأردني بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار، كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت، أو تداوَلَها أو رَوّجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها مع علمه بتقليدها.
وأوضح أن هناك سلطة تقديرية للقاضي يحكم فيها، إذا اعتبر أن ما قام به مالك المقهى يضر بالمال العام أو بمجرد الإعلان فقط.