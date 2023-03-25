غمر الأجساد ونقعها في الماء.. "التطهير" طقسٌ يستقبل به الإندونيسيون رمضان

هناك طقوسٌ وعاداتٌ مختلفة يقوم بها بعض الدول سواء كان في الأعياد أو المناسبات الخاصة المختلفة، ومن ضمن تلك المناسبات الاحتفال بقدوم شهر رمضان المعظم الذى ينتظره جميع المسلمين من العام للعام.
المسلمون في كل إندونيسيا يمارسون طقوساً مختلفة تُدعى "تطهير"، وهو يكون في اليوم السابق لشهر رمضان، وفى وسط جاوة وشرقها يوجد تقليدٌ تحافظ عليه إندونيسيا، بشكلٍ دائم، وهو تقليدٌ يُسمى بادوسان؛ بمعنى الاستحمام باللهجة الجاوية، حيث يغمر المسلمون أنفسهم في ماء الينابيع بالكامل، وينقعون أجسادهم من الرأس حتى أخمص القدم في الماء؛ ما يشعرهم بالتطهير والنقاء مع استقبال الشهر الكريم، بحسب ما نقلت "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "the culture trip".
ومياه الينابيع تتمتع بأهمية روحية عميقة لدى ثقافة إندونيسيا، وهي جزءٌ لا يتجزّأ من التطهير للشهر الكريم، ويُعتقد أن هذه الممارسة انتشرت قديماً من الذين كانوا ينقلون التعاليم الإسلامية في جميع البلاد، ولهذا يذهب كثيرون إلى البحيرات وأحواض السباحة القريبة أو في المنازل لعمل التطهير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.