غمر الأجساد ونقعها في الماء.. "التطهير" طقسٌ يستقبل به الإندونيسيون رمضان

المسلمون في كل إندونيسيا يمارسون طقوساً مختلفة تُدعى "تطهير"، وهو يكون في اليوم السابق لشهر رمضان، وفى وسط جاوة وشرقها يوجد تقليدٌ تحافظ عليه إندونيسيا، بشكلٍ دائم، وهو تقليدٌ يُسمى بادوسان؛ بمعنى الاستحمام باللهجة الجاوية، حيث يغمر المسلمون أنفسهم في ماء الينابيع بالكامل، وينقعون أجسادهم من الرأس حتى أخمص القدم في الماء؛ ما يشعرهم بالتطهير والنقاء مع استقبال الشهر الكريم، بحسب ما نقلت "اليوم السابع" القاهرية عن موقع "the culture trip".