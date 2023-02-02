العراق.. العثور على "ثلاجة" عمرها 5 آلاف سنة باكتشاف أثري مذهل

اكتشف علماء الآثار في العراق مطعمًا، يعود تاريخه إلى عام 2700 قبل الميلاد، مما يشير إلى أن تناول الطعام في الخارج كان شائعًا قبل 5 آلاف سنة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.