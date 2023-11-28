"الجارديان": الحرب في غزة درسٌ مكثف في "النفاق الغربي" لا يمكن نسيانه.. وإسرائيل استثناء

وأكملت: مقاطع الفيديو المؤلمة التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي منذ بضعة أسابيع، ومن بينها تعبيرات رجل في غزة "يحمل كيسين من البلاستيك يضمان أشلاء طفله.."، ومنظر الأب الذي يهز طفلته الميتة وهو يضمها إلى صدره للمرة الأخيرة قبل أن تكفن.. وصورة الطبيبة التي صادفت جثة زوجها خلال علاجها لضحايا القصف؛ جميعها تُبَين عدم قدرة من يرون هذه المقاطع والصور وهم خارج غزة على فعل أي شيء، أكثر من تنظيم مسيرة، أو الاحتجاج على ما يحدث؛ بينما يتواصل القتل.