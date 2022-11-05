الكويت.. القبض على متشاجرين أحدهم سرق سيارة شرطة ليدهس الآخر

اعتقلت السلطات الأمنية الكويتية، أمس الجمعة، عدة أشخاص انخرطوا في مشاجرة عنيفة على الملأ في أحد أحياء محافظة الجهراء، حيث أقدم أحدهم على سرقة سيارة دورية أمنية.
وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المشاجرة استخدم فيها سلاح (خرطوش).
ووفقاً لما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية، ذكر بيان لوزارة الداخلية أن أحد أطراف المشاجرة وفي أثناء قيام رجال الأمن بالسيطرة عليهم قام بسرقة السيارة والاصطدام بمركبة أحد المتشاجرين الآخرين وتمّ ضبطه على الفور.
وأحالت "الداخلية" جميع الأطراف إلى جهة الاختصاص، وأشار البيان إلى أنه جارٍ التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.