الكويت.. القبض على متشاجرين أحدهم سرق سيارة شرطة ليدهس الآخر

اعتقلت السلطات الأمنية الكويتية، أمس الجمعة، عدة أشخاص انخرطوا في مشاجرة عنيفة على الملأ في أحد أحياء محافظة الجهراء، حيث أقدم أحدهم على سرقة سيارة دورية أمنية.