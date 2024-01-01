قذيفة العام الجديد.. شاهد: ما فعلته "TBG" في جنود إسرائيليين
بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة متحصنة داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.
ويُظهر المقطع رصد عناصر المقاومة من داخل أحد المباني المهدمة لقوة من جنود الاحتلال تتحصن بمبنى آخر وسط جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وعلى الفور تعامل المقاتلون مع القوة الإسرائيلية باستهدافهم بقذيفة من نوع TBG مضادة للتحصينات، بحسب ما يُظهر المقطع.
وتُعد قذائف TBG أحد أهم أدوات فصائل المقاومة في المعارك الدائرة في غزة. وتنقسم القذيفة إلى نوعين، منها نوع مضاد للتحصينات، ونوع مضاد للأفراد، يبلغ وزنها ما يقرب من 4.5 كيلوجرامات، بعيار 105 ملليمترات، وهي مخصصة لمهاجمة الأهداف التركيبية والإنشائية، وكذلك المشاة المتحصنين في الخنادق والملاجئ، خصوصًا في المعارك الحضرية وحتى مدى عملياتي أقصى يبلغ 500 متر، وذلك بحسب المعلومات العسكرية المتوافرة عنها.
يُشار إلى أنه بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكثر من 506 قتيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية المعلنة، التي يرجح محللون عدم دقتها، واحتمالية أن تكون أكثر من ذلك.