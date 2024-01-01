قذيفة العام الجديد.. شاهد: ما فعلته "TBG" في جنود إسرائيليين

وتُعد قذائف TBG أحد أهم أدوات فصائل المقاومة في المعارك الدائرة في غزة. وتنقسم القذيفة إلى نوعين، منها نوع مضاد للتحصينات، ونوع مضاد للأفراد، يبلغ وزنها ما يقرب من 4.5 كيلوجرامات، بعيار 105 ملليمترات، وهي مخصصة لمهاجمة الأهداف التركيبية والإنشائية، وكذلك المشاة المتحصنين في الخنادق والملاجئ، خصوصًا في المعارك الحضرية وحتى مدى عملياتي أقصى يبلغ 500 متر، وذلك بحسب المعلومات العسكرية المتوافرة عنها.