يشمل نحو 4 ملايين شخص.. الصين تفرض إغلاقًا كاملًا بسبب كورونا

وتفرض السلطات إغلاقًا موجهًا في مواقع محددة، كما تُلزم بالقيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.