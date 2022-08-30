يشمل نحو 4 ملايين شخص.. الصين تفرض إغلاقًا كاملًا بسبب كورونا

شمل قرر إغلاق فرضته السلطات الصينية نحو 4 ملايين شخص اليوم في مناطق تحيط بالعاصمة بكين؛ لتجنّب انتشار وباء كوفيد-19 قبل اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الخريف القادم.
ويلازم سكان مدينتي شنغدو وشينال في مقاطعة خبي بيوتهم إلى نهاية الأسبوع بعد ظهور بؤرة للفيروس.
ووفق "الألمانية" فرض على أكثر من 13 مليون شخص في بلدة تي دجان (شمال) الحدودية مع بكين، القيام بتحاليل "بي سي آر" إثر الكشف عن ثماني إصابات بالفيروس خلال يومين.
وتواصل الصين بعكس غالبية الدول الأخرى، تطبيق سياسية صحية صارمة.
وتفرض السلطات إغلاقًا موجهًا في مواقع محددة، كما تُلزم بالقيام بتحاليل "بي سي آر" في بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة وتلوح بإمكانية فرض حجر صحي على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.
ولهذه السياسة تداعيات كبيرة على الاقتصاد، ولن يتم التخفيف فيها قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والمقرر تنظيمه الأشهر القادمة.
وفي شنغدو أكبر المدن في الشطر الغربي للبلاد، فرضت السلطات إغلاقًا في المناطق السكنية وتحليل "بي سي آر" قبل 24 ساعة من مغادرة المنطقة، ودعت إلى تجنب التنقل "غير الضروري".
أما في مدينة تيانجين (شمال) الضخمة التي تعد 18 مليون نسمة والمتخصصة في التكنولوجيا الحديثة، تم تطبيق إغلاق في منطقتين بشكل جزئي وأغلق أكبر سوق في العالم للإلكترونيات في هواكيانغباي.
وقال بائع في السوق ويدعى "شان" لـ"الفرنسية": "قرار الإغلاق جاء فجأة. لم يكن لدينا سوى بضع ساعات لوضع سلعنا في المخازن".
وتم الإعلان عن 35 إصابة جديدة في شان دزان اليوم.
وفي مقاطعة فوتيان حيث مقر الحكومة المحلية، ستظل قاعات السينما والحدائق مغلقة حتى الجمعة.