فيديو مرعب.. شاهد ما فعلتْه سمكة قرش على متن قارب صيد

ورصد مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في المواقع الاجتماعية، لحظة قفز قرش ماكو قصير الزعنف على الجهة الخلفية للقارب، ثم ظلّ يحارب من أجل العودة إلى المياه.