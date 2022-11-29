فيديو التمساح المروّع.. خطأ واحد ارتكبه هذه الأسترالي كاد يكلفه حياته

كان هذا التاجر الأسترالي محظوظًا، أنه بَقِيَ على قيد الحياة، بعد أن ارتكب خطأ واحدًا، حين وقف على بعد أمتار قليلة من تمساح عملاق أثناء محاولته التقاط صور معه على جانب طريق بري.