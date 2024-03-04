بالصور: التهم ملايين الهكتارات وقتل الحيوان والشجر.. مشاهد مفزعة لأسوأ حريق في تاريخ تكساس

والتهم الحريق ما يقارب 4.5 مليون هكتار من الأراضي؛ ما جعله الحريق الأكبر والأسوأ في تاريخ تكساس، كما تسبب في وفاة شخصين على الأقل، وقتل عددًا غير معروف من الماشية، وتم الإبلاغ عن حرق ما لا يقل عن 500 مبنى.