دفَع حياته ثمنًا لتأخره عن وسيلة مواصلات.. شاهد "فيديو العبّارة المؤلم" من اليونان

ويُظهر فيديو محاولة راكب الصعود على متن العبارة من خلال منصة الصعود؛ فيما يحاول اثنان من الطاقم منعه من ذلك، ثم يدفعانه، ويسقط في المياه ما بين منصة الصعود والرصيف.