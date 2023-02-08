بعدما أثار ضجّة.. صاحب تغريدة توقّع زلزال تركيا يفسر سر ما حدث

إلا أن الباحث الهولندي حاول تفسير تغريدته وحقيقة ما حدث، مؤكدًا أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.