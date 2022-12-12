فيديو مروع.. لحظة انفجار مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شرطة ولاية جيرسي على "تويتر" يوم الأحد: "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن، 5 أشخاص.. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد".