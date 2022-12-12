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فيديو مروع.. لحظة انفجار مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية
كشف فيديو مروع، عن لحظة وقوع انفجار في مبنى سكني في جزيرة جيرسي البريطانية؛ وهو ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين؛ حسب الشرطة المحلية بالجزيرة الواقعة في القنال الإنجليزي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شرطة ولاية جيرسي على "تويتر" يوم الأحد: "عدد سكان الجزيرة الذين تأكد مقتلهم في الانفجار الآن، 5 أشخاص.. هناك عدد من السكان، ونحن نعمل على افتراض أن هناك 4 أشخاص مجهولي المصير بعد".
ووقع الانفجار يوم السبت بسبب تسرب الغاز من أنابيب المبنى وتجمعه بداخله.
وتَبِعَ الانفجار حريقٌ ضخم في المبنى المكون من ثلاثة طوابق في بلدة سانت هيلير.
ووفقًا لرئيس شرطة ولاية جيرسي، روبن سميث، فقد أبلغ السكان عن شمهم رائحة الغاز في الليلة السابقة للانفجار.