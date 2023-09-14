"من عاصفة إلى كارثة غير مسبوقة".. لماذا حصدت الفيضانات آلاف الأرواح "بسرعة" في درنة الليبية؟

ضربت عاصفة "دانيال" القوية عدة مدن شرقي ليبيا، وتسببت في انهيار سدين في درنة؛ مما أسفر عن فيضانات دمرت نحو ثلث المدينة، ومصرع أكثر من 5 آلاف شخص، وفي تقديرات أخرى نحو 20 ألفًا.