شاهد.. انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" وإصابته بجروح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة بتعرُّض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير أثناء تفقُّده لعملية الرملة.
وأفادت وسائل الإعلام بأنه جرى نقل بن غفير إلى المستشفى مصابًا بجروح متوسطة، وفق ما نقلت "العربية.نت".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة أن شخصًا واحدًا أُصيب في حادث طعن بمدينة الرملة وسط إسرائيل، مضيفة بأنه تم "تحييد" المُنفِّذ.
وأضافت الشرطة على منصة إكس: "بحسب التحقيقات الأولية في مكان الحادث، أُصيب شخص، وتم تحييد المُنفّذ".
وذكرت أنه يجري حاليًا التحقيق في خلفية وظروف الحادث.