شاهد.. انقلاب سيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" وإصابته بجروح

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اليوم الجمعة أن شخصًا واحدًا أُصيب في حادث طعن بمدينة الرملة وسط إسرائيل، مضيفة بأنه تم "تحييد" المُنفِّذ.