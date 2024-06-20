أزمة الكهرباء بالكويت.. اجتماع حكومي للبحث عن حلول.. والقطع المبرمج يشمل 63 منطقة في وقت الذروة

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن اجتماعًا حكوميًّا يُعقد بعد قليل، يشارك فيه الوزير الدكتور محمود بوشهري وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين؛ لبحث أزمة الكهرباء وسبل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.