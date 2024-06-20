أزمة الكهرباء بالكويت.. اجتماع حكومي للبحث عن حلول.. والقطع المبرمج يشمل 63 منطقة في وقت الذروة

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أن اجتماعًا حكوميًّا يُعقد بعد قليل، يشارك فيه الوزير الدكتور محمود بوشهري وعدد من قيادات الوزارة والمسؤولين؛ لبحث أزمة الكهرباء وسبل إيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.
وحسب الصحيفة، كان مجلس الوزراء قد كلف في اجتماعه أمس، وزير الكهرباء، بمتابعة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، وإيجاد الحلول المناسبة.
وحسب "الراي"، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالكويت، أنه سيتم تنفيذ قطع مبرمج للتيار الكهربائي عن 63 منطقة اليوم في المحافظات الست خلال أوقات الذروة من 11 صباحًا حتى 5 مساء لمدة تتراوح بين ساعة وساعتين في حال استدعت الحاجة لذلك.
وحسب الصحيفة، أرجعت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أسباب انقطاع التيار إلى خروج وحدة توليد كهرباء في محطة الزور الجنوبية بقدرة 300 ميغاواط.
وقالت مصادر إن الطاقة المستوردة من الشبكة الخليجية وهي 400 ميغاواط لم تكفِ لتغطية احتياجات البلاد من الكهرباء.