أول تعليق مصري حول "طائرة الكنز".. احتجزتها زامبيا محملةً بأموال وذهب وأسلحة

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المصدر: "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش".