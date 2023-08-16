أول تعليق مصري حول "طائرة الكنز".. احتجزتها زامبيا محملةً بأموال وذهب وأسلحة

كشف مصدر مصري مطلع عن تفاصيل جديدة، بشأن الطائرة التي احتجزتها زامبيا وتحمل على متنها 5.6 مليون دولار نقدًا، و602 عملة ذهبية، و5 بنادق بها 126 رصاصة.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المصدر: "الطائرة التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة، هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق وخضعت للتفتيش".
وأضاف: "تم التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كل المطارات والموانئ المصرية، والطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".
وبشأن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، قال المصدر: "هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس".
وأضاف: "يتم حاليًا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا؛ للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة".
وكانت السلطات الزامبية قد أعلنت، الثلاثاء، احتجاز طائرة خاصة، تحمل 5.6 مليون دولار نقدًا و602 عملة ذهبية و5 بنادق بها 126 رصاصة.
واحتجزت زامبيا 10 أشخاص، من بينهم زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، على ذمة التحقيق.
وصرح المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا للصحفيين، أن الطائرة قادمة من القاهرة وتحمل "بضائع خطرة"، هبطت مساء الاثنين في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا.
وقال باندا: "أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، و5 بنادق و7 ذخائر، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغرام، ومعدات لوزن الذهب".
وأضاف: "ضبطت الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، كما عُهد بالأموال إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق".