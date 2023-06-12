مشروع قانون يفرض قيودًا على المساجد والمراكز الإسلامية يشعل الجدل في إيطاليا

أثارت مقترحات تقديم مشروع قانون من حزب "إخوة إيطاليا" اليميني، فرض قيود على المساجد والمراكز الدينية الإسلامية، جدلًا واسعًا بين المسلمين في إيطاليا.
ويهدف المشروع الذي اقترحه حزب اليمين، بالاستناد إلى المادة التي تنص على أنه يجب على الدولة الإيطالية التعاقد مع كل الديانات والطوائف غير الكاثوليكية التي ترتبط بعلاقة رسمية؛ لمنع استخدام المستودعات الصناعية والكراجات والمحلات التجارية الخاصة كمساجد.
ويشير المشروع إلى أن الإسلام هو واحد من الأديان التي ليس لها اتفاق رسمي مع الدولة؛ وبالتالي يمكن تطبيق الحظر عليها بشكل خاص.. وأثارت هذه المقترحات جدلًا واسعًا بين المسلمين الذين يبلغ عددهم في إيطاليا حوالى 2.8 مليون شخص.
وقد عبّرت الجمعيات الإسلامية والأحزاب السياسية اليسارية عن رفضها لهذا المشروع؛ مشيرة إلى أنه يشكّل محاولة لتهميش المسلمين في إيطاليا، ويتعارض مع الدستور الإيطالي الذي يضمن حرية العبادة لجميع المواطنين، بغض النظر عن ديانتهم.