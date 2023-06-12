مشروع قانون يفرض قيودًا على المساجد والمراكز الإسلامية يشعل الجدل في إيطاليا

ويشير المشروع إلى أن الإسلام هو واحد من الأديان التي ليس لها اتفاق رسمي مع الدولة؛ وبالتالي يمكن تطبيق الحظر عليها بشكل خاص.. وأثارت هذه المقترحات جدلًا واسعًا بين المسلمين الذين يبلغ عددهم في إيطاليا حوالى 2.8 مليون شخص.