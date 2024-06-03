تحدث مرة كل 20 عاماً.. ظاهرة فلكيّة مُميزة تظهر في السماء اليوم

وقالت عالمة الفلك في المركز، لودميلا كوشمان: "يوم الإثنين 3 يونيو الجاري ستصطف أربعة كواكب جنباً إلى جنب في قطاع 20 - 30 درجة، لتشكّل عرضاً فلكيّاً صغيراً في السماء، هذه الكواكب هي: الزهرة والمشتري وعطارد وأورانوس، لكنها لن تكون مرئية بالعين المجردة، مشيرة إلى أن مثل هذه الظواهر تحدث مرة كل 20 عاماً.