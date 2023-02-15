مغامرة جريئة لرجل أعمال أمريكي حوّلت خطأً إلى شركة قيمتها 5 مليارات دولار!

وحسب تقرير نشرته قناة "الحدث" على موقعها، فقد باتت شركة "كايند سناكس"، مؤخرًا شركة كبيرة في صناعة الوجبات الخفيفة، وارتفع تقييمها إلى 5 مليارات دولار عندما استحوذت عليها شركة "مارس" العملاقة للأغذية في عام 2020. ولكن بالعودة إلى عام 2008، كانت الشركة أصغر بكثير، واحتاج "لوبيتزكي"، إلى حوالى 16 ملايين دولار، من شركة أسهم خاصة؛ لضمان قدرة شركته على النمو.