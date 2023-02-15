مغامرة جريئة لرجل أعمال أمريكي حوّلت خطأً إلى شركة قيمتها 5 مليارات دولار!

ارتكب المؤسس الأمريكي لشركة الوجبات الخفيفة، "كايند سناكس"، دانيال لوبيتزكي، خطأ فادحًا كلفه 220 مليون دولار، خلال السنوات الأولى لشركته؛ إلا أن هذا الخطأ أثمر عن ثروة بقيمة 5 مليارات دولار.
وحسب تقرير نشرته قناة "الحدث" على موقعها، فقد باتت شركة "كايند سناكس"، مؤخرًا شركة كبيرة في صناعة الوجبات الخفيفة، وارتفع تقييمها إلى 5 مليارات دولار عندما استحوذت عليها شركة "مارس" العملاقة للأغذية في عام 2020. ولكن بالعودة إلى عام 2008، كانت الشركة أصغر بكثير، واحتاج "لوبيتزكي"، إلى حوالى 16 ملايين دولار، من شركة أسهم خاصة؛ لضمان قدرة شركته على النمو.
الشرط الخطأ في الصفقة
وتضمنت الصفقة خيارًا يسمح لشركة الأسهم الخاصة، بشراء كامل حصة "لوبيتزكي" في غضون 5 سنوات، وفي ذلك الوقت، كان يعتقد "لوبيتزكي"، أنها فكرة جيدة. ولكن بعد 4 سنوات فقط من الصفقة، شعر "لوبيتزكي" أن من الأفضل بالنسبة له الاحتفاظ بشركته، وأن يصلح هذا الخطأ الذي وقع فيه.
مغامرة إنقاذ
لذلك قام "لوبيتزكي" بمغامرة لإنقاذ نفسه من فقدان السيطرة على الشركة، والتي مكنته في النهاية من الاحتفاظ بعمل قيمته مليارات الدولارات؛ حيث أعاد شراء أسهمه من شركة الأسهم "VMG"؛ وفقًا لما ذكره لشبكة "CNBC".
ومع ذلك، كانت الصفقة باهظة الثمن ومحفوفة بالمخاطر واستغرقت عامين لإتمامها؛ إذ كان على "لوبيتزكي" جمع 220 مليون دولار للصفقة، وهي مزيج من أموال الشركة وملايين الدولارات في شكل قروض بنكية؛ وبالتالي فإن أي انخفاض في إيرادات "كايند سناكس" كان يعني التخلف عن سداد هذا الدين، وربما يكلفه شركته إلى الأبد.
نجحت المغامرة
وبحلول عام 2014، نجح في إغلاق الصفقة، وهي السنة التي تضاعفت فيها مبيعات "Kind" السنوية تقريبًا، وعندما قرر "لوبيتزكي" في النهاية بيع الشركة بعد 6 سنوات، كانت قيمتها تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال لوبيتزكي، لشبكة "CNBC": إن الأمر بدا كما لو كنت تتسلق الجبال. بمجرد أن تصل إلى قمة، يمكنك أن ترى قمة أعلى، وبعد ذلك عليك أن تتسلق قمة أخرى، ثم ترى قمة أعلى، وهكذا.
لديه إيمان بالنجاح
وأضاف أنه كان لديه إيمان كبير بنجاح شركته وقدرتها على التحول إلى عمل بمليارات الدولارات.
وتابع: لحسن الحظ توافقت رؤيتي وشركة الأسهم الخاصة "VMG"؛ إذ كنت أحلم بالاستمرار في امتلاكي شركتي، وكانت رؤيتهم هي الخروج والحصول على عائد على استثماراتهم.
وقال إن إيمانه بالشركة كان مستمدًّا من زخم النمو الذي تحققه، "تأكدت لي أن هذه ليست النهاية -ولا بداية النهاية- ولكنها بداية البداية. وأردت الاستمرار".
ولإتمام الصفقة حصل "لوبيتزكي" على قرض بقيمة 200 مليون دولار.
لو علمت أنني ارتكبت خطأ عام 2008
وأضاف: "أتمنى لو علمت في عام 2008 أنه عندما أتفاوض مع شركة الأسهم الخاصة، وبمجرد جذب المستثمرين؛ فإن الشركة لم تعد شركتي، وعليك أن تتذكر أنها الآن شركة تمتلكها أنت والآخرون".
"في الوقت نفسه، إنه طفلك، ويجب أن تحاول قدر الإمكان الاحتفاظ بالخيارات المستقبلية. أنت لا تعرف أبدًا أين ستكون في الواقع بعد 5 سنوات"؛ وفقًا لما ذكره "لوبيتزكي".
وقال: "عندما تبيع شركة إلى شركة أكبر، إذا لم تكن شركتك كبيرة بما يكفي لتقف بمفردها ككيان منفصل؛ فلن تتمكن الشركات الكبيرة من إيقاف نفسها عن تحويلها إلى نشاط تابع، ويمكن أن يلحق الضرر بالشركة التي يستحوذون عليها".
ولا يزال "لوبيتزكي" يمتلك حصة مهيمنة في "كايند سناكس" اليوم، واتفاقه مع "مارس" يتضمن استمرار "كايند" منصة منفصلة قائمة بذاتها.