تعرف على السبب.. "ماسك" يخسر قرابة 13 مليار دولار بيوم واحد

وفي وقت سابق أمس الخميس، انفجر صاروخ ستار شيب Starship التجريبي الذي صمّمته شركة "سبيس إكس" بعد دقائق من إقلاعه، وصعد الصاروخ 38 كيلومترًا، ووفقًا لممثّلي الشركة تم تدمير الصاروخ الذي يحمل مركبة فضائية عمدًا بسبب مشاكل في المحرك وفقدان الارتفاع.