تفاصيل مثيرة عن بداية هجوم حماس.. أبراج الاتصالات "أول هدف"

كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية 3 أبراج أخرى، تقع على مسافة تتراوح بين كيلومترين و4 كيلومترات على طول حدود "إسرائيل" مع غزة، وهي تحترق، في حدود الساعة 11:31 من صباح السبت بالتوقيت المحلي.