عدة دول بينها بلد عربي.. كيف تم شحن أوراق نقدية قيمتها 2.3 مليار دولار إلى روسيا؟

وأوضحت بيانات الجمارك، التي جرى الحصول عليها من مورد تجاري يجمع البيانات ويسجلها، أن الأوراق النقدية نُقلت إلى روسيا من دول لا تفرض قيوداً على التجارة معها، منها الإمارات وتركيا، فيما لم تكشف البيانات عن البلد المرسل لأكثر من نصف ما ذكرته السجلات.