بعد قرار "التجارة" بعدم زيادة السعر في الكويت.. شركات تدرس وقف البيع بالتقسيط

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية، عن مصادر مسؤولة؛ أن نقاشات واسعة تمت بين مسؤولي هذه الشركات منذ أمس؛ لدراسة قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بعدم زيادة قيمة السلع المباعة بالتقسيط عن قيمة السعر المعلن في حالة السداد الفوري؛ موضحة أن هناك توافقًا على وقف البيع بالأقساط.