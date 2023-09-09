"زلزال المغرب المباغت".. قراءة محلية وأمريكية للتفاصيل.. حينما تحركت صفيحتان!

وأوضح أن معظم الزلازل في المغرب ترتبط بالحركة على حدود تلك الصفائح، مع وجود أكبر خطر زلزالي في شمال البلاد بالقرب من الحدود، وقد حدث الزلزال الرئيسي بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ثم حدث واحد آخر بقوة أقل من 5 درجات، وليس من المتوقع حدوث زلزال آخر كبير بسبب انخفاض قوة الزلزال.