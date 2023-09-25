حقق 33 مليون مشاهدة.. فيديو طريف لغوريلاتين تحت المطر

وتحت عنوان "المشاهدون ضحكوا حتى اغرورقت أعينهم بالدموع"، نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الفيديو الغريب الذي حقق 33 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويُظهر الفيديو تسابق الغوريلاتين بلطف وذكاء بحثًا عن مأوى تحت الأمطار؛ حيث وضعت إحداهما يدها على رأسها وهي تجري نحو مكان مغلق.