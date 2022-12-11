القبض على طفلة أمريكية.. شاهد "ما أحضرته إلى المدرسة"

من جانبها، قالت المدرسة في بيان، إنها "تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في مثل هذه الحوادث"؛ موضحة: "نعمل باستمرار مع شركائنا في إنفاذ القانون لمراجعة مثل هذه الحوادث، والتأكد من أن سياساتنا وإجراءاتنا تعكس أفضل الممارسات في سلامة المدرسة وأمنها".